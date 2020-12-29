Путин прокомментировал вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

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Российский президент Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым в том, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Во время встречи с президентом Шмаков рассказал, что в ФНПР и ранее считали неправильным решение 2016 года приостановить индексацию пенсий этой категории россиян.

По его словам, это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали работать, оставаясь на пенсии.

Шмаков отметил, что правительству «стоило бы к этому возвратиться». Он напомнил, что в Конституции предусмотрена регулярная индексация пенсий без уточнения, работают пенсионеры или нет.

Комментируя это, президент отметил: «Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают».

«Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — добавил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, в этом вопросе есть «элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Ранее президент России сообщил, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%.

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