Врач рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте

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Главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артём Николаев рассказал, как минимизировать риск получения травм на горнолыжных склонах.
Врач рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте
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Об этом он рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Врач напомнил, что неправильная техника катания, слабая физическая подготовка, неверно подобранное снаряжение увеличивают шанс получить травму.

Доктор советует больше тренироваться, за два-три месяца до начала сезона задуматься о своей физической подготовке, делать упражнения, следить за весом.

Важно уметь правильно падать.

«При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация — столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс. Всегда надевайте защитные наколенники и налокотники, а также шлем и очки. Если мало опыта, катайтесь под присмотром инструктора и всегда трезво оценивайте свои силы. Никогда не стоит злоупотреблять алкоголем во время отдыха на горнолыжном курорте», — подчеркивает специалист.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение, что длинные новогодние выходные повышают риск травматизма.

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