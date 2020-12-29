Врач рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте

Главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артём Николаев рассказал, как минимизировать риск получения травм на горнолыжных склонах.

Об этом он рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Врач напомнил, что неправильная техника катания, слабая физическая подготовка, неверно подобранное снаряжение увеличивают шанс получить травму.

Доктор советует больше тренироваться, за два-три месяца до начала сезона задуматься о своей физической подготовке, делать упражнения, следить за весом.

Важно уметь правильно падать.

«При падении сгибайте конечности и старайтесь падать на бок вверх по склону. Ни в коем случае не приземляйтесь на колени. Самая опасная ситуация — столкновение на скорости, поэтому не останавливайтесь посередине склона и избегайте переполненных трасс. Всегда надевайте защитные наколенники и налокотники, а также шлем и очки. Если мало опыта, катайтесь под присмотром инструктора и всегда трезво оценивайте свои силы. Никогда не стоит злоупотреблять алкоголем во время отдыха на горнолыжном курорте», — подчеркивает специалист.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение, что длинные новогодние выходные повышают риск травматизма.