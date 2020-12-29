Губернатор Мурманской области вручил награды врачам
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- РИА Новости
Об этом пишет Nord-News.
Благодарности от президента России удостоились десять медиков.
В частности, звание «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» присвоено двум специалистам областной клинической больницы — кардиологу Ольге Власовой и анестезиологу-реаниматологу центра медицины катастроф Елене Ройчиковой.
По сообщениям сайта «Крыминформ», в Симферополе наградили медиков за вклад в борьбу с COVID-19.