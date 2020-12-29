Губернатор Мурманской области вручил награды врачам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил государственные и областные награды заполярным врачам.

Об этом пишет Nord-News.

Благодарности от президента России удостоились десять медиков.

В частности, звание «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» присвоено двум специалистам областной клинической больницы — кардиологу Ольге Власовой и анестезиологу-реаниматологу центра медицины катастроф Елене Ройчиковой.

По сообщениям сайта «Крыминформ», в Симферополе наградили медиков за вклад в борьбу с COVID-19.