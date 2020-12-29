Власти Москвы рассказали о статистике нарушений карантинного режима

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о статистике нарушений карантинного режима в столице.

«За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 328 тыс. нарушений установленных требований гражданами, более 40 тыс. нарушений санитарных требований и требований организациями и предприятиями. За повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что большинство жителей столицы, а также организаций и предприятий добросовестно соблюдают установленные требования.

Ранее Данчиков рассказал о числе штрафов за нарушение самоизоляции в Москве.

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