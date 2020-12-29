Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей

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Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат в качестве поддержки по 1 млн рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей
  • ©АО "Вариант РПФ"

«Кроме того, мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших», — сказал он в обращении к жителям региона.

29 декабря в Мурманской области объявлен траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло накануне в Баренцевом море.

По всему региону будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Мурманской области.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое. Поисковая операция продолжается.

Российский лидер Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших.

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