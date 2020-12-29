Эксперт оценил ситуацию на рынке труда в России

Основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров оценил ситуацию на российском рынке вакансий.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Количество вакансий растёт начиная с августа, а с сентября превышает кризисные показатели. Потому что отложенный спрос сильно пополнялся работодателями, либо восполняли потери от локдауна, когда приходилось сокращать людей. Потом, когда нас настигла вторая волна, эта тенденция несколько замедлилась. Но такого провала, как в апреле и мае, мы не видели», — пояснил он.

Захаров добавил, что после новогодних праздников на рынке появится гораздо больше вакансий. А многие сотрудники вполне могут рассчитывать на повышение заработной платы.

«Сейчас мы видим, что работодатель верит в восстановление экономики и начинает подбирать персонал очень активно. Смотрю в будущее с оптимизмом», — подытожил он.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.