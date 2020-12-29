Любимова: зарплата сотрудников учреждений культуры будет повышена

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Зарплата сотрудников подведомственных Министерству культуры учреждений в 2021 году будет повышена, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Министр отметила, что министерство не планирует снижать объём государственного задания подведомственным учреждениям культуры на следующий год.

«Этот вопрос согласован в правительстве. Более того, в этом году в условиях пандемии проиндексирован фонд оплаты труда сотрудников подведомственных нам учреждений культуры: со следующего года заработная плата будет повышена с учётом инфляции», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что власти с 1 марта 2021 года вводят в школах десяти регионов новые должности — советников директоров по воспитательной работе.

Им будет полагаться дополнительная ежемесячная доплата в размере 15 тыс. рублей.

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