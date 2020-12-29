В Росприроднадзоре назвали главную победу ведомства в 2020 году

Осознание компаниями необходимости решения экологических проблем является главной победой Росприроднадзора в 2020 году, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

«К компаниям потихоньку начинает приходить осознание, что придётся что-то менять, экологическими проблемами придётся заниматься всерьёз. Наверное, это наша самая основная победа в этом году», — цитирует РИА Новости Радионову.

По её словам, ведомству удалось достучаться до менеджмента компаний.

Она отметила, что улучшения видны там, где идёт надзорная деятельность.

Ранее правительство России подготовило проект федерального закона, закрепляющего понятие «экологический туризм».