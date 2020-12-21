Правительство подготовило проект закона об экологическом туризме

Правительство России подготовило проект федерального закона, закрепляющего понятие «экологический туризм». Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

Как отмечается, правительство подготовило проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, законопроект закрепляет понятие экологического туризма.

Он заявила, что фактически экологический туризм вводится в правовое поле.

Вице-премьер отметила, что главной задачей является создание баланса, при котором возможно сочетание сбережения дикой природы и развития заповедных территорий.

3 ноября заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольга Захарова оценила пользу экологического туризма.