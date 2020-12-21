Правительство подготовило проект закона об экологическом туризме
- РИА Новости
Как отмечается, правительство подготовило проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, законопроект закрепляет понятие экологического туризма.
Он заявила, что фактически экологический туризм вводится в правовое поле.
Вице-премьер отметила, что главной задачей является создание баланса, при котором возможно сочетание сбережения дикой природы и развития заповедных территорий.
3 ноября заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольга Захарова оценила пользу экологического туризма.