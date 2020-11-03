Эксперт оценила пользу экологического туризма

Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольга Захарова оценила пользу экологического туризма.

«Экологический туризм позволяет нам путешествовать по дикой природе, по национальным паркам, заповедникам, заказникам. И люди с удовольствием начали это делать, как только вышли из стен своих квартир после самоизоляции», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в России очень много мест, где можно развивать экотуризм.

Как отметила Захарова, долгое время особо охраняемые природные территории, прежде всего заповедники, были закрыты для посещения, там велась научно-исследовательская работа.

«Но если мы не видим, не чувствуем всю эту красоту, то как можем любить и ценить нашу природу? Поэтому сейчас стоит задача открыть эти территории для людей. Создавать условия, инфраструктуру в национальных парках и заказниках. В заповедниках всё-таки очень строгий режим охраны и меньше возможностей принимать гостей», — добавила эксперт.

Как сообщил ранее портал «Юга.ру», адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут, который проходит по южному склону хребта Аибга.