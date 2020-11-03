Эксперт оценила пользу экологического туризма

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Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по развитию новых проектов Ольга Захарова оценила пользу экологического туризма.
Эксперт оценила пользу экологического туризма
  • Pixabay

«Экологический туризм позволяет нам путешествовать по дикой природе, по национальным паркам, заповедникам, заказникам. И люди с удовольствием начали это делать, как только вышли из стен своих квартир после самоизоляции», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в России очень много мест, где можно развивать экотуризм.

Как отметила Захарова, долгое время особо охраняемые природные территории, прежде всего заповедники, были закрыты для посещения, там велась научно-исследовательская работа.

«Но если мы не видим, не чувствуем всю эту красоту, то как можем любить и ценить нашу природу? Поэтому сейчас стоит задача открыть эти территории для людей. Создавать условия, инфраструктуру в национальных парках и заказниках. В заповедниках всё-таки очень строгий режим охраны и меньше возможностей принимать гостей», — добавила эксперт.

Как сообщил ранее портал «Юга.ру», адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут, который проходит по южному склону хребта Аибга.

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