Заслуженный учитель России оценил успеваемость при дистанционном обучении

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Директор петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич оценил успеваемость при дистанционном обучении.
Заслуженный учитель России оценил успеваемость при дистанционном обучении
  • РИА Новости

«Дело в том, что успеваемость на дистанте в большей степени пока зависит от ребёнка. Мы же понимаем, что и ранее были случаи, когда дети на долгое время попадали в больницы или не могли по каким-либо причинам посещать школьные занятия, но при этом самостоятельно выполняли задания и учились по учебникам — ничего, программу осваивали. Но это напрямую зависит от настроя самого учащегося», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, основная проблема онлайн-обучения — рассеянность внимания учеников.

Как отметил Пратусевич, вопросов по донесению контента нет, но трудность в том, чтобы заставить детей его читать и понимать.

Эксперт заключил, что нужно пробовать, исследовать, искать новые методики.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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