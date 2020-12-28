В Татарстане вручили награды медикам за борьбу с коронавирусом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил награды медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, отличившимся в борьбе с пандемией.
В Татарстане вручили награды медикам за борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Церемония состоялась в Казанском кремле. Всего награды получили 49 человек.

«Пандемия стала серьёзным испытанием для всех нас и тем более для системы здравоохранения. Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом», — заявил Минниханов.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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