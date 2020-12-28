В Татарстане вручили награды медикам за борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Церемония состоялась в Казанском кремле. Всего награды получили 49 человек.
«Пандемия стала серьёзным испытанием для всех нас и тем более для системы здравоохранения. Медицинские работники без сна и отдыха самоотверженно боролись с новой мировой угрозой. Каждый житель республики искренне гордится и восхищается вашим профессиональным подвигом», — заявил Минниханов.
Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.