Патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» вернулся в Новороссийск

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» вернулся в пункт базирования — Новороссийскую морскую базу — после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и учений на Северном флоте.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе межфлотского перехода экипаж преодолел более 5 тыс. морских миль, пройдя Балтийское, Северное, Средиземное моря, а также часть Атлантического океана. На Балтийском флоте экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход на Северный флот для проведения испытаний систем вооружения», — говорится в сообщении.

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная встреча экипажа корабля. По флотской традиции командир базы вручил экипажу жареного поросёнка.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.