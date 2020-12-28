Патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» вернулся в Новороссийск
- © РИА Новости / Александр Гальперин
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе межфлотского перехода экипаж преодолел более 5 тыс. морских миль, пройдя Балтийское, Северное, Средиземное моря, а также часть Атлантического океана. На Балтийском флоте экипаж корабля принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход на Северный флот для проведения испытаний систем вооружения», — говорится в сообщении.
В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошла торжественная встреча экипажа корабля. По флотской традиции командир базы вручил экипажу жареного поросёнка.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.