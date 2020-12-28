Голикова оценила меры по закрытию границ в борьбе с коронавирусом

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Введённые ограничения на въезд в Россию и выезд из неё оказали положительное влияние в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«За счёт того что мы достаточно быстро закрыли границы, у нас очень хорошо сработала санитарно-эпидемиологическая служба, которая своевременно информировала о том, что в Китае появился смертельный вирус», — приводит ТАСС её слова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Голикова отметила, что это позволило подготовить российскую систему здравоохранения и «более спокойно принять удар, чем это было в других странах».

Ранее российский оперштаб сообщил, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового типа коронавируса.

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