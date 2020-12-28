В Подмосковье рассказали о графике вакцинации от COVID-19 в праздники

В период новогодних праздников вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 не будут проводить только два дня — 1 и 7 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Прививать от ковида в Подмосковье не будут только два дня — 1 и 7 января, а не неделю», — приводит сообщение РИА Новости.

С 28 декабря в Московской области началась запись на вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет.

Власти Подмосковья также опубликовали интерактивную карту с пунктами вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Электронная запись на вакцинацию от COVID-19 открылась в Подмосковье 14 декабря.