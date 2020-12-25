В Подмосковье опубликовали карту с пунктами вакцинации от COVID-19

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В Минздраве Московской области сообщили, что опубликована интерактивная карта с пунктами вакцинации от новой коронавирусной инфекции.  
В Подмосковье опубликовали карту с пунктами вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Она размещена на сайте по профилактике коронавируса в Подмосковье.

«Мы стараемся сделать так, чтобы информация по вакцинации от новой коронавирусной инфекции была максимально доступной. Поэтому для удобства жителей подготовили карту, куда нанесены все 93 пункта, где осуществляется вакцинация от коронавируса. Это прививочные кабинеты в медицинских организациях Подмосковья», — сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье. 

В октябре завлабораторией госколлекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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