Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье.

«Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице (условно 1,1 тыс. госпитализируем, 1,3 тыс. выписываем), то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Согласно данным оперштаба на 25 декабря, в России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.