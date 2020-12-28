Запись на вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет открыта в Подмосковье

В Московской области запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 открылась для лиц старше 60 лет. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей 60+. Поэтому я прошу глав городских округов включиться в информационную кампанию аналогично информационной кампании, которую мы проводили по гриппу, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы к вакцинации от коронавируса», — приводит телеканал «360» её слова.

Ранее запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп граждан, в том числе пожилых, стала доступна в Москве.

26 декабря Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.