Эксперт прокомментировал возможные причины ЧП с судном «Онега»

Член правления Союза рыбопромышленников Севера, глава комитета по рыбохозяйственной политике Мурманской областной думы Геннадий Степахно поделился мнением относительно причин, по которым в Баренцевом море могло затонуть российское судно «Онега» с 19 рыбаками на борту.

В эфире радио Sputnik Геннадий Степахно сообщил, что причиной ЧП, скорее всего, стало обледенение.

«Как докладывают диспетчерские службы, всё-таки было обледенение — морозы были очень сильные. Наверное, ветер поднялся, корабль сильно накренился и перевернулся. Спасли только двух человек. Вероятно, это члены экипажа, которые были на мостике. Остальные, кто был в трюме, спали», — сказал Геннадий Степахно.

По его словам, именно обледенение могло спровоцировать оверкиль.

«Это ужасное состояние судна, когда леденеют все надстройки корабля, стальные прутья. Всё надо откалывать и обивать, иначе может быть оверкиль, то есть когда судно просто переворачивается. Бывали такие случаи, но очень редко. Выходила, как правило, вся команда — от капитана до матроса — с ледорубами, молотками и обивали всё это. А погода сейчас, действительно, нехорошая — было до 30 градусов мороза, да ещё с ветром. В Баренцевом море это возможно, да и не только в Баренцевом — обледенение, с которым борются корабли», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что экипаж затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега» ищут пять кораблей.

Портал Life.ru опубликовал видео с мостика одного из спасательных судов.