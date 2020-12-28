Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году

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Экономист Константин Селянин оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году.
Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что повышение зарплат может происходить в сферах, где экономика позволяет это сделать.

«Прежде всего в тех сферах, которые направлены на онлайн-потребление, онлайн-образование и так далее. Наверное, это возможно. И то большой вопрос, пойдут ли на это работодатели», — считает эксперт.

Как добавил Селянин, из-за пандемии доходы компаний, ориентированных на сектор онлайн, выросли и продолжат рост в следующем году.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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