Экономист оценил перспективы рынка труда в России в 2021 году
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что повышение зарплат может происходить в сферах, где экономика позволяет это сделать.
«Прежде всего в тех сферах, которые направлены на онлайн-потребление, онлайн-образование и так далее. Наверное, это возможно. И то большой вопрос, пойдут ли на это работодатели», — считает эксперт.
Как добавил Селянин, из-за пандемии доходы компаний, ориентированных на сектор онлайн, выросли и продолжат рост в следующем году.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.