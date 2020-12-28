В кабмине пообещали оказать поддержку семьям рыбаков с судна «Онега»

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Семьям рыбаков и членов экипажа рыболовецкого судна, пропавшим после крушения судна «Онега» в Баренцевом море, государство окажет поддержку.
В кабмине пообещали оказать поддержку семьям рыбаков с судна «Онега»
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Об этом информирует пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Ситуация находится под контролем федеральных и региональных властей. Семьям рыбаков и членов экипажа будет оказана необходимая поддержка», — цитирует её ТАСС.

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна «Онега» находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

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