Мишустин выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега»
- РИА Новости
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега». Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков», — заявил Мишустин.
Он попросил вице-премьера Викторию Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и «оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку, как психологическую, так и материальную».
На борту судна «Онега» находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.