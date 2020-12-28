Мишустин выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега»

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Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции прокомментировал ситуацию с крушением судна «Онега» в Баренцевом море.
Мишустин выразил соболезнования в связи с крушением судна «Онега»
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Сегодня в Баренцевом море произошла трагедия. Во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега». Погибли люди. Хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков», — заявил Мишустин.

Он попросил вице-премьера Викторию Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и «оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку, как психологическую, так и материальную».

На борту судна «Онега» находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

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