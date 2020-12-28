Экс-глава Серпуховского района Шестун сообщил ОНК о намерении обжаловать приговор

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун заявил ОНК, что «расстроен приговором» суда. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивших экс-чиновника в СИЗО «Матросская тишина».

«Я расстроен приговором. Я рассчитывал, что дадут 20 лет, как просила прокуратура, и была бы видна политическая подоплёка. А дали 15 лет, как и бывшему главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, а он сидел в СИЗО тихо, никого не критиковал», — привёл правозащитник слова Шестуна.

Экс-чиновник добавил, что приговор обжалует, хотя в благополучный для него исход в апелляционной инстанции не верит.

«Перспектива одна — ехать в колонию. А в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — RT) мы тоже подали жалобу», — сказал ОНК Шестун.

Он сообщил членам ОНК, что нуждается в обследовании в кардиологическом центре имени Бакулева, но его туда не вывозят два года, хотя соответствующий договор с этой клиникой супруга Шестуна давно заключила.

Кроме того, Шестун заявил, что его содержат в камере вместе с обвиняемым в тяжком преступлении, хотя тот, в соответствии с законом о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, должен содержаться отдельно от других заключённых.

Подольский городской суд Московской области 25 декабря приговорил Шестуна к 15 годам колонии строго режима, признав его виновным в получении взятки.

Ранее сообщалось, что 24 декабря за совершение коррупционных преступлений 15 лет лишения свободы и штраф в 116 млн рублей по приговору суда получил бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань.