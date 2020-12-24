Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии

Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань по решению суда приговорён к 15 годам колонии, ему также назначен штраф в размере 116 млн рублей, передаёт ТАСС.

«Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначить подсудимому штраф в размере 116 млн рублей», — огласил приговор судья Денис Шарапов.

Ранее Клинский городской суд установил вину Постриганя в коррупционных преступлениях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему также вменяли ряд афер на 43 млн рублей.