Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии

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Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань по решению суда приговорён к 15 годам колонии, ему также назначен штраф в размере 116 млн рублей, передаёт ТАСС.
Экс-главу Клинского района Подмосковья приговорили к 15 годам колонии
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

«Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначить подсудимому штраф в размере 116 млн рублей», — огласил приговор судья Денис Шарапов.

Ранее Клинский городской суд установил вину Постриганя в коррупционных преступлениях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему также вменяли ряд афер на 43 млн рублей.

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