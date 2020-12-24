Суд установил вину экс-главы Клинского района Подмосковья в коррупции

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Суд Московской области установил вину бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя в коррупционных преступлениях и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд установил вину экс-главы Клинского района Подмосковья в коррупции
  • © Администрация городского округа Клин

«Суд установил: Постригань Александр Николаевич совершил получение должностным лицом взятки в виде денег и иного имущества, в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение им незаконных действий или бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Он также совершил злоупотребление должностными полномочиями», — цитирует приговор судьи Дениса Шарапова ТАСС.

Обвинения в отношении подсудимого признаны доказанными.

Прокуратура просит назначить Постриганю наказание в виде тюремного заключения сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Обвиняемый не признал вину.

В феврале завершилось расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему также вменяли ряд афер на 43 млн рублей.

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