Суд установил вину экс-главы Клинского района Подмосковья в коррупции

Суд Московской области установил вину бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя в коррупционных преступлениях и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Суд установил: Постригань Александр Николаевич совершил получение должностным лицом взятки в виде денег и иного имущества, в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение им незаконных действий или бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Он также совершил злоупотребление должностными полномочиями», — цитирует приговор судьи Дениса Шарапова ТАСС.

Обвинения в отношении подсудимого признаны доказанными.

Прокуратура просит назначить Постриганю наказание в виде тюремного заключения сроком на 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Обвиняемый не признал вину.

В феврале завершилось расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему также вменяли ряд афер на 43 млн рублей.