Экс-главе Клинского района Подмосковья вменили аферы на 43 млн рублей
- © администрация городского округа Клин
«По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольги Врадий.
Отмечается, что ущерб от этих преступлений оценивается не менее чем в 43 млн рублей.
Бывший глава подмосковного города Клина Александр Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий.