Экс-главе Клинского района Подмосковья вменили аферы на 43 млн рублей

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Бывшему главе Клинского района Московской области Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 млрд рублей, вменили также ряд афер на 43 млн рублей.
Экс-главе Клинского района Подмосковья вменили аферы на 43 млн рублей
  • © администрация городского округа Клин

«По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольги Врадий.

Отмечается, что ущерб от этих преступлений оценивается не менее чем в 43 млн рублей.

Бывший глава подмосковного города Клина Александр Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

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