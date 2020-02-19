СК завершил расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого замруководителя Главного следственного управления СК России по Подмосковью Александра Щеголихина.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Постриганя по факту совершения им должностных преступлений при вводе недостроенного многоквартирного дома в эксплуатацию, а также по факту получения Постриганем взятки от руководителя коммерческой организации», — сказал он.

Уточняется, что уголовное дело для утверждения обвинительного заключения было передано в прокуратуру.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий.