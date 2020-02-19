СК завершил расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.
СК завершил расследование дела экс-главы Клинского района Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого замруководителя Главного следственного управления СК России по Подмосковью Александра Щеголихина.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Постриганя по факту совершения им должностных преступлений при вводе недостроенного многоквартирного дома в эксплуатацию, а также по факту получения Постриганем взятки от руководителя коммерческой организации», — сказал он.

Уточняется, что уголовное дело для утверждения обвинительного заключения было передано в прокуратуру.

Постригань был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий.

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