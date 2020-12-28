В Москве запустили три новых выделенки для общественного транспорта

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В Москве запустили три новых выделенных полосы для общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

«С сегодняшнего дня заработали три новые выделенные полосы для общественного транспорта... По этим маршрутам ходит от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, а значит, более чем для 80 тыс. пассажиров дорога станет быстрее и комфортнее», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве уточнили, что новые выделенные полосы расположены на улице маршала Василевского от улицы Щукинская до дома 42 по улице Щукинская, на улице 16-я Парковая от дома 22, строение 1 до Щёлковского шоссе.

Кроме того, выделенка находится на улице Новая Башиловка от дома 36, строение 33 по Ленинградскому проспекту и части ТТК до дома 31А по Ленинградскому проспекту.

Ранее московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в общественном транспорте в столице.

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