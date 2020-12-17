Дептранс рассказал об изменениях цены проезда в транспорте Москвы

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Московский Департамент транспорта рассказал об изменениях цены проезда в столице.
Дептранс рассказал об изменениях цены проезда в транспорте Москвы
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы сохранили стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, а изменения остальных тарифов сделали минимальными», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что стоимость разовой поездки по карте «Тройка» увеличится на 2 рубля и составит 42 рубля. А при оплате проезда по банковской карте стоимость вырастет до 46 рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь.

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