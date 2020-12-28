Опрос: 31% россиян планируют уменьшить траты на продукты в 2021 году

Сервис экспресс-доставки «Самокат» выяснил, как россияне планируют изменить свой рацион в наступающем 2021 году.

Об этом пишут «Известия».

В опросе приняли участие 1675 человек. Около трети россиян (31%) рассчитывают уменьшить траты на продукты в 2021 году. При этом абсолютное большинство опрошенных (76%) хотели бы добавить в свой рацион больше овощей и фруктов.

Также 74% россиян хотели бы отказаться от вредных гастрономических привычек. В частности, больше половины (56%) участников опроса хотели бы перестать наедаться перед сном, 52% — отказаться от фастфуда, 48% — от сладкого или мучного. При этом только 8% россиян готовы отказаться от кофе и энергетиков.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, каких принципов стоит придерживаться, готовя праздничный стол к Новому году.