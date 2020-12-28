В Минобрнауки рассказали о спросе на высшее образование в 2020 году

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Спрос на высшее образование в России в 2020 году не упал, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
В Минобрнауки рассказали о спросе на высшее образование в 2020 году
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Спрос на высшее образование в этот пандемичный год, в этот коронавирусный год не упал. В прошлом году мы приняли 101 тыс. (студентов-первокурсников. — RT), а в том — 98 тыс. 3 тыс. — это в пределах погрешности», — приводит РИА Новости его слова.

Фальков заявил, что необходимо смотреть в будущее и оценивать, какие «эффекты на систему образования и спрос на учёбу в вузах» окажет нынешний год.

Ранее глава Минобрнауки выразил надежду на скорое возвращение к традиционному формату обучения в школах и вузах.

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