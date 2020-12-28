В России началась короткая рабочая неделя

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Последняя короткая рабочая неделя 2020 года началась в России, её продолжительность будет зависеть от решения регионов объявлять 31 декабря выходным днём или нет.

Об этом информирует РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 23 декабря рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

Как отметил Путин, в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне.

Позднее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что Минтруд разработает в 2021 году поправки к Трудовому кодексу, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днём. 

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