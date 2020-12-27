В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом
- © РИА Новости
«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.
Накануне сообщалось о смерти 73 пациентов c коронавирусом.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.