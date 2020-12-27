В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных случаев в городе достигло 10 989.

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 73 пациентов c коронавирусом.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.