В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 73 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных случаев в городе достигло 10 913.

«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.