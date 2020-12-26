В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
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«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов.
Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.