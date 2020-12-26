В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 73 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число летальных случаев в городе достигло 10 913.
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом
  • © РИА Новости

«В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова выразила мнение, что победа над пандемией коронавируса в Москве возможна к середине либо к концу весны за счёт вакцинации.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил в качестве меры по борьбе с коронавирусом не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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