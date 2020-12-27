В Чечне объявили 31 декабря выходным днём
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«Друзья, я подписал указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днём. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным», — написал он в Telegram.
Кадыров рекомендовал руководителям частных организаций также сделать последний день 2020 года выходным.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.