В Чечне объявили 31 декабря выходным днём

В Чечне 31 декабря объявили выходным днём. Об этом следует из указа главы региона Рамзана Кадырова.

«Друзья, я подписал указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря 2020 года выходным (нерабочим) днём. Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным», — написал он в Telegram.

Кадыров рекомендовал руководителям частных организаций также сделать последний день 2020 года выходным.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём.