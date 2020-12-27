В России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и AstraZeneca

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В России не будут использовать комбинацию препарата от коронавируса «Спутник V» с компонентом AstraZeneca, заявил директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
В России не будут использовать комбинацию «Спутника V» и AstraZeneca
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

«Нет, Россия в настоящий момент будет использовать препарат «Спутник V» в классическом варианте, в котором он существует», — цитирует его ТАСС.

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

После этого центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио поздравил российских учёных института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины против COVID-19, «которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации».

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