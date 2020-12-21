Главный исполнительный директор AstraZeneca поздравил Россию с разработкой «Спутник V»

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио поздравил Россию с разработкой вакцины «Спутник V» от коронавируса.

«Я хотел бы поздравить российских учёных института Гамалеи, а также РФПИ с разработкой первой в мире вакцины против COVID-19, которая в последнее время продемонстрировала не только иммунный ответ, но и эффективность, защиту против госпитализации», — сказал он.

Ранее Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил с подписанием документов.