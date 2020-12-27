Роспотребнадзор: в России отсутствует «британский» штамм COVID-19
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«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент «английская» мутация отсутствует у нас (в России. — RT), но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного», — цитирует РИА Новости Горелова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия примет решение о дальнейших мерах по ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании, когда будет полное понимание ситуации.
Она также отметила, что что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.