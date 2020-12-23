Попова прокомментировала ситуацию с британским штаммом коронавируса
- РИА Новости
«Если говорить о новом варианте вируса, мы очень внимательно следим за реакцией ЕС. Пока она не озвучена...», — заявила Попова на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».
По её словам, в России также следят за комментариями и реакциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского бюро ВОЗ.
Она отметила, что пока идёт поиск оптимального решения, было принято решение о приостановке авиасообщения с Британией.
«Это превентивная мера, мера, направленная на защиту здоровья населения России, и как только будет понимание полное [ситуации], мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем», — сказала глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что в России не обнаружен штамм коронавируса из Британии.
Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.