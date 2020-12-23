Попова прокомментировала ситуацию с британским штаммом коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия примет решение о дальнейших мерах по ситуации с новым штаммом коронавируса в Великобритании, когда будет полное понимание ситуации.
Попова прокомментировала ситуацию с британским штаммом коронавируса
  • РИА Новости

«Если говорить о новом варианте вируса, мы очень внимательно следим за реакцией ЕС. Пока она не озвучена...», — заявила Попова на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».

По её словам, в России также следят за комментариями и реакциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского бюро ВОЗ.

Она отметила, что пока идёт поиск оптимального решения, было принято решение о приостановке авиасообщения с Британией.

«Это превентивная мера, мера, направленная на защиту здоровья населения России, и как только будет понимание полное [ситуации], мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что в России не обнаружен штамм коронавируса из Британии.

Ряд стран, в том числе Россия, объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

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