В Роспотребнадзоре оценили риск заболевания коронавирусом в самолёте

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В самолёте риск инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 есть только от ближайших соседей или бортпроводников. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
В Роспотребнадзоре оценили риск заболевания коронавирусом в самолёте
  • РИА Новости

«В полёте воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие от 99% вредных примесей и вирусов. Направление вентиляции в самолётах способствует снижению риска заражения», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он отметил, что если человек «не ходит туда-сюда по салону, а сидит в кресле», то риск заболеть коронавирусом у него есть только от ближайших соседей или от бортпроводников.

«Также хорошо бы постараться забронировать себе места в первых рядах — то есть там, где люди меньше всего ходят. И желательно сесть около иллюминатора и в течение всего полёта по возможности не покидать своего места», — добавил эксперт.

По его словам, в салон самолёта необходимо взять антисептические салфетки и небольшую ёмкость с санитайзером, чтобы обрабатывать руки, подлокотники кресел и столик.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов также оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.

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