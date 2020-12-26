Мать и ребёнок погибли в результате ДТП под Волгоградом
- РИА Новости
Как отмечает РИА Новости, авария произошла 26 декабря около 18:00 по местному времени (17:00 мск) в Быковском районе около посёлка Катричева.
Уточняется, что водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.
«В результате ДТП он (водитель. — RT) пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Кемерове в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля погибли два человека, один пострадал.