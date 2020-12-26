Мать и ребёнок погибли в результате ДТП под Волгоградом

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В ДТП в Волгоградской области погибла двухлетняя девочка и её мать, ещё два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Мать и ребёнок погибли в результате ДТП под Волгоградом
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, авария произошла 26 декабря около 18:00 по местному времени (17:00 мск) в Быковском районе около посёлка Катричева.

Уточняется, что водитель не справился с управлением и машина опрокинулась.

«В результате ДТП он (водитель. — RT) пострадал сам, пострадала девочка 2009 года рождения. Его гражданская жена 1983 года рождения погибла, и погиб их ребёнок 2018 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Кемерове в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля погибли два человека, один пострадал. 

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