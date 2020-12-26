В Кемерове при аварии с участием автобуса погибли два человека

В Кемерове в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщили в региональном главке ГИБДД.

«На Терешковском мосту столкнулись автомобили Daewoo Nexia и автобус ПАЗ, в легковом автомобиле два человека погибших», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что ещё один человек из легкового автомобиля пострадал.

На данный момент данные о пострадавших в автобусе отсутствуют.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Новосибирской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок.