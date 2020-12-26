В Кемерове при аварии с участием автобуса погибли два человека
- РИА Новости
«На Терешковском мосту столкнулись автомобили Daewoo Nexia и автобус ПАЗ, в легковом автомобиле два человека погибших», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что ещё один человек из легкового автомобиля пострадал.
На данный момент данные о пострадавших в автобусе отсутствуют.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Новосибирской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок.