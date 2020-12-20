В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека

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В Новосибирской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе ребёнок, сообщили в региональном главке ГИБДД.
В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«В 13:00 (09:00 мск. — RT) в Мошковском районе на 47-м км федеральной автодороги Р255 водитель автомобиля ВАЗ-21093 (мужчина 1982 года рождения), следовавший со стороны Новосибирска в сторону рабочего посёлка Мошково, выехал на полосу дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1974 года рождения», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и два его пассажира — женщина 1968 года рождения и мальчик 2010 года рождения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Омской области.

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