В Омской области два человека погибли в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Омской области.
По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 1999 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением и столкнулся с большегрузным автомобилем Iveco.
В результате скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Ещё двух пассажиров ВАЗ госпитализировали.
Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Кировской области.