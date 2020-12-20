В Омской области два человека погибли в результате ДТП

В Омской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе в Крутинском районе, в результате которого погибли два человека.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Омской области.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 1999 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением и столкнулся с большегрузным автомобилем Iveco.

В результате скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Ещё двух пассажиров ВАЗ госпитализировали.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Кировской области.