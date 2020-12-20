В Омской области два человека погибли в результате ДТП

Короткая ссылка
В Омской области полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на трассе в Крутинском районе, в результате которого погибли два человека.
В Омской области два человека погибли в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Омской области.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 1999 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением и столкнулся с большегрузным автомобилем Iveco.

В результате скончались водитель и пассажир легкового автомобиля. Ещё двух пассажиров ВАЗ госпитализировали.

Ранее три человека погибли в ДТП на трассе в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить