Три человека погибли в ДТП на трассе в Кировской области

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Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировской области.

«19 декабря в 18 часов пять минут на 396-м км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошло столкновение легковых автомобилей Nissan Juke и Lada Granta», — говорится в сообщении ГИБДД региона в соцсети «ВКонтакте».

Согласно предварительным данным, три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

Движение на трассе после инцидента было ограничено.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Краснодарском крае автобус, перевозивший призывников со сборного пункта Республики Дагестан, столкнулся с легковым автомобилем.

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