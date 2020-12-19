На Кубани автобус с призывниками попал в ДТП

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В Краснодарском крае автобус, перевозивший призывников со сборного пункта Республики Дагестан, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
На Кубани автобус с призывниками попал в ДТП
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель гражданского легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан», — приводит ТАСС сообщение.

В результате столкновения несколько призывников получили ушибы. Они были доставлены в медицинское учреждение Краснодара, где им была оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее пять человек погибли в результате ДТП на Кубани.

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