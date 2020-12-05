Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани
- РИА Новости
Об этом информирует СУ СК России по региону.
«В правоохранительные органы Каневского района поступило сообщение о произошедшем на автодороге Краснодар — Ейск ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2110, в результате которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции», — цитирует сообщение ТАСС.
По факту произошедшего организовали проведение доследственной проверки.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли в ДТП с грузовиком.