Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани

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В Краснодарском крае на трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек, в том числе полицейский.
Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани
  • РИА Новости

Об этом информирует СУ СК России по региону.

«В правоохранительные органы Каневского района поступило сообщение о произошедшем на автодороге Краснодар — Ейск ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2110, в результате которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции», — цитирует сообщение ТАСС. 

По факту произошедшего организовали проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли в ДТП с грузовиком.

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