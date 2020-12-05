Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани

В Краснодарском крае на трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек, в том числе полицейский.

Об этом информирует СУ СК России по региону.

«В правоохранительные органы Каневского района поступило сообщение о произошедшем на автодороге Краснодар — Ейск ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2110, в результате которого погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции», — цитирует сообщение ТАСС.

По факту произошедшего организовали проведение доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области три человека погибли в ДТП с грузовиком.