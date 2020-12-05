В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии автомобиль загорелся. Погибли три человека.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кузбассу.

ДТП произошло около 13:00 по местному времени (09:00 мск).

«Водитель автомобиля Mercedes С-200 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате столкновения легковая машина загорелась», — заявили в МВД.

После тушения возгорания в машине были обнаружены тела трёх человек.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Тверской области пострадали 10 человек.