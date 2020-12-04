В ДТП с маршруткой в Тверской области пострадали 10 человек
- РИА Новости
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«В Бологовском районе возле населённого пункта Корыхново произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Москва — Боровичи, и легкового автомобиля Chevrolet Niva. В маршрутке пострадали семь человек, в том числе двое подростков 14 лет, у одного из них подозрение на перелом ноги», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
Также пострадали водитель и двое пассажиров легковой машины.
Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани.