В ДТП с маршруткой в Тверской области пострадали 10 человек

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По предварительным данным, 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса и легковой машины в Тверской области.
В ДТП с маршруткой в Тверской области пострадали 10 человек
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В Бологовском районе возле населённого пункта Корыхново произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту Москва — Боровичи, и легкового автомобиля Chevrolet Niva. В маршрутке пострадали семь человек, в том числе двое подростков 14 лет, у одного из них подозрение на перелом ноги», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.

Также пострадали водитель и двое пассажиров легковой машины.

Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани.

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