Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани

В Абинском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников с места учёбы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. Газель перевозила школьников с места учёбы по маршруту», — отметили в ведомстве.

Как пишет агентство, ссылаясь на источник в оперативных службах региона, в результате аварии пострадали шесть человек.

Ранее шесть человек погибли на Кубани при столкновении КамАЗа и микроавтобуса.