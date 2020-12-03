Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани

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В Абинском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников с места учёбы.
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП на Кубани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. Газель перевозила школьников с места учёбы по маршруту», — отметили в ведомстве.

Как пишет агентство, ссылаясь на источник в оперативных службах региона, в результате аварии пострадали шесть человек.

Ранее шесть человек погибли на Кубани при столкновении КамАЗа и микроавтобуса.

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